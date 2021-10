Jasło. Mając 3 promile przyjechał samochodem na przesłuchanie do komendy policji

Do tej niecodziennej sytuacji doszło w środę przed południem. Do jasielskiej komendy zgłosił się, wezwany na przesłuchanie, 46-latni mieszkaniec Jasła. Mężczyzna przyjechał do komendy swoim samochodem, który zaparkował na wewnętrznym parkingu.

Wyraźne trudności z wypowiadaniem się oraz wyczuwalna od mężczyzny silna woń alkoholu, wzbudziły podejrzenie u prowadzącego czynności policjanta. Podczas interwencji okazało się, że 46-latek był pijany. Urządzenie pomiarowe wskazało w jego organizmie 3 promile alkoholu. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania pojazdami.

Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.