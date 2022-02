Jasło. Śledztwo w sprawie wyłudzenia ponad miliona złotych dotacji. Dwie osoby usłyszały zarzuty

Śledztwo prowadzone jest od 2018 r. W tym czasie, policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie gromadzili dowody przestępczej działalności osób związanych ze stowarzyszeniem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, mającym siedzibę w Jaśle. Do łamania prawa miało dochodzić od grudnia 2015 r. do lipca 2017 r.

W środę policjanci zatrzymali dwie osoby, to 57-letnia kobieta zasiadająca we władzach stowarzyszenia oraz 54-letnia księgowa. Obie to mieszkanki powiatu jasielskiego.