Jazz, poezja i słowo - II edycja Festiwalu Wolności Twórczej w Rzeszowie

W tym roku na dolnej Sali Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie wystąpi znakomita polska wokalistka Joanna Bejm z zespołem w programie inspirowanym poezją Haliny Poświatowskiej, oraz duet renomowanych polskich jazzmanów: Krzysztof „Puma” Piasecki i Adam Wendt do których dołączy w kilku utworach Eskaubei. Muzycy zaprezentują materiał z albumu „We see the light”.