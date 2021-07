Jeden z najlepszych libero na świecie będzie grał w Asseco Resovii przez najbliższe trzy sezony

Paweł Zatorski, który otrzymał nominację na igrzyska olimpijskie w Tokio, przechodzi do Asseco Resovii z Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Popularny „Zati” do klubu z Kędzierzyna dołączył przed sezonem 2014/2015 i przez siedem kolejnych sezonów bronił jego barw. W tym czasie kędzierzynianie z Zatorskim w składzie zdobyli trzy tytuły mistrza Polski (2016, 2017, 2019), dwa wicemistrzostwa (2018, 2021), trzy Puchary Polski (2017, 2019, 2021), dwa Superpuchary (2019, 2021) oraz złoto Ligi Mistrzów (2021).

- Wygraliśmy chyba wszystko, co w tym czasie było do wygrania, w męskiej siatkówce klubowej – podsumował swoją grę w teamie z Kędzierzyna na stronie internetowej Zaksy nowy gracz rzeszowskiej drużyny. - Dziękuję za wszystko, to były piękne lata i nie bez powodu czuliśmy się tutaj jak w domu – przyznał reprezentacyjny libero.