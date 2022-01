Jedno wolne miejsce w V edycji halowego turnieju Superligi6 Rzeszów

To będzie już V edycja halowego turnieju Superligi6 Rzeszów, a udział w nim ma wziąć 16 drużyn. Do kompletu brakuje jednego zespołu i organizatorzy zachęcają do zgłoszenia się przez jeszcze jedną ekipę.

Rywalizacja toczyć się będzie 6 lutego w Tyczynie, a początek zaplanowano na godz. 9.

- Zgłoszone są drużyny z całego Podkarpacia m.in z Kolbuszowej, Strzyżowa, Lubaczowa, Błażowej i Rzeszowa . Ciężko ocenić kto wygra, ale na pewno faworytem będzie Kormed Lubaczów, który broni tytułu mistrzowskiego - mówi Daniel Moskal, koordynator turnieju.

Na triumfatora turnieju czeka bilet na Mistrzostwa Polski Piłkarskich Szóstek "Superliga6.pl", które odbędą się w lipcu tego roku w Warszawie .

Oprócz tego najlepsze drużyny oraz zawodnicy otrzymają puchary, medale i nagrody rzeczowe. Każda drużyna otrzyma także dyplom i statuetkę.

Więcej informacji o imprezie na stronie internetowej www.facebook.com/Superli6a.