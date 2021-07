Jednomyślne absolutorium dla Tomasza Szeleszczuka, wójta gminy Żurawica koło Przemyśla

Wszyscy obecni na sali radni gminy Żurawica głosowali za udzieleniem wójtowi Tomaszowi Szeleszczukowi (Prawo i Sprawiedliwość) absolutorium z wykonania budżetu w 2020 roku. Podobnie było przed rokiem, gdy głosowanie dotyczyło budżetu za 2019 r.

- Dziękuję radnym nie tylko za to, że głosowaliście „za”, ale także za to, że zawsze z życzliwością podchodzicie do tematów waszych miejscowości i godnie wypełniacie swój mandat radnego. Robicie to zawsze z poszanowaniem wzajemnych pretensji i ambicji, ale też w trosce o waszych mieszkańców – po głosowaniu powiedział Tomasz Szeleszczuk, wójt Żurawicy.