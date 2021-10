Jelena Blagojević, kapitan Developresu: Wypijemy jedno piwko więcej. Mam nadzieję, że trener pozwoli [OPINIE ZAWODNICZEK]

Blagojević nie była kluczową postacią tego spotkania, zdobyła tylko pięć punktów. W ofensywie dominowały jej koleżanki z drużyny Bruna Honorio, Kara Bajema i Ana Kalandadze.

Serbka zaczęła mecz w podstawowym składzie, ale w trakcie meczu kilka razy zmieniała się. W tie-breaku pojawiła się przy stanie 6:1 dla Chemika i choć to nie ona zdobywała kolejne punkty, to samą obecnością odczarowała swój zespół, który wyszedł z niebywałych opresji, żeby na koniec wygrać całe spotkanie.

- Szczerze mówiąc, tak myślałam dzisiaj rano, że jestem już pięć lat w Rzeszowie i nie udało się zdobyć tego najważniejszego medalu i może właśnie dziś uda się zrobić coś więcej. Cieszę się, że udało się wygrać, bo było ciężko na boisku. Szczególnie że było już 2:0 dla nas, grałyśmy lepiej niż Chemik, ale potem odpuściłyśmy chyba, bo myślałyśmy, że to już będzie koniec. Cieszy wygrana 3:2, bo z Chemikiem zawsze jest tak, że albo one, albo my wygrywamy 3:2. Dzisiaj zespołem, który bardziej walczył, byłyśmy my. Cieszę się, bo to pierwszy raz dla kilku dziewczyn, wygrać coś takiego