Jelena Blagojević przywiezie medal do Rzeszowa: Zobaczycie, jaki jest ciężki

- Do Rzeszowa wrócę z brązowym medalem. Mam nadzieję, że kibicowaliście Serbii i że nadal będziecie jej kibicować, bo za parę dni zaczynamy mistrzostwa Europy i niedługo potem zobaczymy się w Rzeszowie – powiedziała Blagojević, w krótkim wywiadzie dla klubowego serwisu.

Popularna „Blago” była jedyną zawodniczką Developresu, która zagrała na igrzyskach w Tokio, gdzie niestety nie udało się awansować reprezentacji Polski.

- Bardzo chciałyśmy zdobyć złoto, ale cieszymy się też z brązowego medalu, który jest dla nas jak złoto. Bo reprezentować swój kraj i zagrać w takiej drużynie jak mamy, być na igrzyskach i wrócić do domu z medalem, to jest marzenie każdego sportowca i moje też. Nadal nie wierzę, że mam ten medal i zobaczycie w Rzeszowie, jaki jest ciężki. To coś pięknego. Trzeba marzyć i wierzyć i wtedy marzenia się spełniają.