Jerzy Krużel, radny Rady Miejskiej w Przemyślu: "Dostałem drugie życie". Drzewo zniszczyło jego auto podczas burzy [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Wracając z pracy, nic nie wskazywało na to, że możemy być powaleni drzewem. Padał lekki deszczyk, trochę wiatr wiał. W ciągu paru sekund drzewo, które się zwaliło, spowodowało to, że samochód został zniszczony. Praktycznie do kasacji. Drzewo, które ważyło kilkanaście ton, a w zasadzie gałąź, która w nas uderzyła, bo drzewo spadło za samochód, spowodowało to, że dostałem chyba drugie życie