Jerzy Skolimowski kręci na Podkarpaciu film "IO", bohaterem będzie osioł. Byliśmy na planie w Rudawce Rymanowskiej [RELACJA, ZDJĘCIA]

Jerzy Skolimowski przybliżył nam nieco fabułę "IO" i wybór głównego bohatera.

- Głównym charakterem jest osioł. Złożyło się na to kilka powodów. Przede wszystkim chodzi mi o pewną prawdę oddawania emocji. Otóż, kiedy patrzę w kinie na role aktorskie, nawet jeżeli są one zagrane wspaniale, to wiem, że jest to udawane, że jest to kunszt, który albo bardziej, albo mniej przekonuje nas, że rzeczywiście tego rodzaju emocje mają miejsce. No ale mnie to już coraz rzadziej przekonuje. Coraz bardziej takim zawodowym okiem patrzę na to, że ktoś dokonał wielkiego wysiłku, żeby coś zagrać i ja nigdy nie jestem tak w pełni przekonany do tych łez czy krzyków. Natomiast, kiedy widzę zwierzę, które reaguje, to wiem, że jest to prawda. Zwierzę nie potrafi udawać.