Odsłonięcie skał zostało nazwane na cześć wybitnego polskiego geologa – Stanisława Dżułyńskiego. Jest to największa w polskich Karpatach odkrywka łupków menilitowych, które stanowią odmianę opalu. Można tam trafić na ślady kopalnych ryb odciśnięte w skalnych okruchach. Świadczy to o tym, że teren ten był zalany morzem. Naukowcy nazywają go Oceanem Tetydy. Miejsce jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.

