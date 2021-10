Jesienne Mistrzostwa Miasta Tarnobrzeg zakończyły sezon regatowy na Jeziorze Tarnobrzeskim

NOWE Korona Rzeszów lepsza od Wólczanki Wólka Pełkińska [ZDJĘCIA, OPINIE TRENERÓW]

- Mimo że to boisko jest bardzo ciężkie i nie zazdroszczę tego chłopakom z Korony Rzeszów, to stworzyliśmy emocjonujące spotkanie i trzymające w napięciu do...