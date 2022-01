Jest nowy trener reprezentacji Polski siatkarek? Włoch pokonał Antigę

Na ogłoszenie nowego trenera reprezentacji Polski kobiet czekaliśmy od września 2021 roku, kiedy to oficjalnie potwierdzono, że z kadrą żegna się jej dotychczasowy trener Jacek Nawrocki.

PZPS ogłosił konkurs, do którego miało się zgłosić kilkunastu kandydatów. Specjalnie powołana do wyboru selekcjonera komisja niedawno podała nazwiska czterech kandydatów, którzy mieli zostać zaproszeni do rozmów. W tym groni byli: Stephane Antiga, Alessandro Chiappini, Daniele Santarelli i wspomniany Lavarini.

Zdaniem dziennikarza Polsatu Sport Antiga i Chiappini zostali odrzuceni i ostateczna rozgrywka miała się rozstrzygnąć pomiędzy Santarellim i Lavarinim.

- Z moich informacji wynika, że Stefano Lavarini jest ostatecznie zwycięzcą konkursu na trenera żeńskiej reprezentacji Polski - powiedział Lepa.

Lavarini ma 43 lata i ogromne, bo ponad 25-letnie doświadczenie trenerskie. Przez pierwsze piętnaście lat był asystentem w kilku włoskich klubach, w końcu samodzielnie poprowadził Foppapedretti Bergamo. Prowadził ten klub w latach 2011-17, potem przeniósł się do ligi brazylijskiej, był trenerem reprezentacji Korei Południowej. W sezonie 2019-20 był trenerem Unet e-work Busto Arsizio. Wówczas doszło m.in. do jego starcia ze Stephanem Antigą. Włoski klub wyeliminował w Pucharze CEV Developres Rzeszów. Od 2020 roku jest trenerem Igor Gorgonzola Novara, w którym w ubiegłym sezonie występowała Malwina Smarzek.