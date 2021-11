"Jest szansa na białe święta na Podkarpaciu" - mówi Grzegorz Walijewski synoptyk IMGW. Zobacz prognozę pogody na święta Bożego Narodzenia

IMGW wydał długoterminową prognozę pogody na najbliższe miesiące. Jaka będzie zima 2021/2022?

Najprawdopodobniej będzie to zima z pokrywą śnieżną i mrozami, które mogą osiągnąć wartość nawet -20°C. Wszystko zależy od temperatury danego dnia. Jeśli będzie chłodniej – spadnie śnieg, a jeśli cieplej – deszcz. Pogoda w grudniu będzie raczej optymalna. Nie powinno spaść za dużo śniegu, a temperatura ma być w normie.

A jaka pogoda będzie w styczniu i w lutym?

W tych dwóch miesiącach mają być zdecydowanie niższe temperatury. Jeśli na początku stycznia spadnie śnieg, to

najprawdopodobniej utrzyma się już do końca lutego. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ im dłużej śnieg będzie leżał

w zimie, tym później będzie mniejszy problem z suszą. Dopiero w marcu powinniśmy zaobserwować roztopy.

Możemy już przewidzieć pogodę na święta?

Dzięki modelowi ECMWF jesteśmy w stanie sprawdzić konkretny tydzień, np. od 20 do 27 grudnia. Według tych parametrów istnieje 80-procentowe prawdopodobieństwo, że w południowo-wschodniej części kraju, a więc w województwie podkarpackim, temperatura spadnie poniżej zera. Bardzo możliwe, że mieszkańcy Podkarpacia będą mieć białe święta. Jednak najlepsze prognozy podamy na 5 dni

przed Bożym Narodzeniem.