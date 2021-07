Jest wiele podobieństw między złotą drużyną Huberta Wagnera z Montrealu i teamem Vitala Heynena

Że jedzie po złoto. Przyjęliśmy to za dobrą monetę. Dlaczego nie? Jak złoto, to niech będzie złoto...

Co mówił przed igrzyskami trener Hubert Wagner?

W drużynie, która wywalczyła tytuł mistrzów olimpijskich, było jak teraz, trzech zawodników Resovii: Marek Karbarz, Bronisław Bebel i Włodzimierz Stefański...

Wszystko wskazuje na to, że historia może się powtórzyć. Vital Heynen, tak jak Wagner, też ma szeroki skład. Część zawodników, którzy mogliby jechać na olimpiadę, została w domu, bo nie mieli szczęścia, aby trener wybrał ich do składu. Pełno jest analogii między nami i obecnym zespołem. Teraz trzeba mieć trochę szczęścia i grać. Jest sześć drużyn, które mogą wygrać te igrzyska, ale tylko jedna z nich będzie bardzo zadowolona. Dwie pozostałe, które także staną na podium ciut mniej, zaś pozostała trójka będzie smutna. Wszystko wskazuje na to, że mamy naprawdę wielkie szanse, aby zdobyć medal. Dlaczego nie ma być złoty? Wagner mówił, że liczy się tylko złoto.