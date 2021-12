Jesteśmy w lepszej formie niż Asseco Resovia. Opinie siatkarzy po meczu z Wartą Zawiercie

Zaczęliśmy od 0:2 i później było już ciężko, żeby to odrobić. Wróciliśmy do gry, ale Zawiercie to drużyna, która bardzo dobrze broni. Ciężko gra się z nimi jak prowadzą i są nakręceni. Zagraliśmy dobrego seta, ten czwarty był wyrównany. Przeciwnicy w końcówce nam odjechali i wygrali. Musimy dużo poprawić w naszej grze, bo od tego dużo zależy.

Jakub Bucki

Pierwszy totalnie nam nie wyszedł. Myślę, że spowodowała to dobra zagrywka Zawiercia. Poza tym rywale dobrze przyjmowali i nie popełniali błędów. Od trzeciego seta nie graliśmy jeszcze w takim zestawieniu. Trener postawił na szóstkę, której się trzymał.

Michał Potera

Zawiercie było lepsze, na początku graliśmy bardzo słabo, bardzo bojaźliwie i Warta bardzo szybko to wykorzystała. Ich maszyna szybko się rozpędziła. My potrzebowaliśmy trochę więcej czasu. Fajnie, że wróciliśmy do gry. W trzecim i czwartym secie graliśmy dobrze w siatkówkę. Może gdybyśmy tak grali od początku byłoby inaczej co najmniej jeden punkt udałoby się wyszarpać. W tie-breaku mogłoby się wydarzyć wszystko, może sprawilibyśmy sobie przed świętami przyjemność i byłyby one weselsze. Mamy jeszcze mecz w Pucharze Polski 21 grudnia. Mam nadzieję, że taką małą łyżeczką cukru choć trochę je sobie osłodzimy. Z Zawierciem się nie udało. Goście zasłużenie zabrali trzy punkty do domu. Jeżeli chodzi o mnie to początek był trochę „zardzewiały”. Musiałem się trochę rozruszać, bo w pełnym wymiarze gra się trochę inaczej, dlatego początek w moim wykonaniu był słaby i niemrawy. Cieszę się, że drugim, trzecim secie udało się wrócić do normalnej, chyba niezłej dyspozycji, bo później grało mi się dobrze.

Michał Żurek

Widać, że rzeszowianie nie grają jeszcze takiej siatkówki, jaką potrafią grać. Nie będę kłamał, że trzymam kciuki, żeby jak najdłużej nie grali, bo to bardzo mocna drużyna, bardzo silne nazwiska i jak odpalą, to będą bardzo niebezpieczni. Z jednej strony trzymam za swoich kolegów z Resovii kciuki, żeby grali lepiej, z drugiej myślę o swojej drużynie i chcę żeby wygrywała i grała jak najlepiej. Ważna była mądrość w grze. Mamy taką taktykę, że robimy wszystko żeby nie popełniać błędów. Byliśmy mądrzejszą drużyną i mieliśmy trochę więcej argumentów. Jesteśmy w lepszej formie niż Resovia. Mamy trochę problemów zdrowotnych, ale kto ich nie ma, nie ma co szukać takich rzeczy.