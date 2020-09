Jubileusz 75-lecia 16. Tczewskiego Batalionu Saperów. Batalionowi nadano imię płk. Franciszka Niepokólczyckiego

Płk. Franciszek Niepokólczycki urodził się w 27 października 1901/1900 r. w Żytomierzu – obecnie znajdującym się na Ukrainie. Był całym sercem oddany służbie, oficer saperów, od zawsze związany z wojskami inżynieryjnymi

By go przyjęto w szeregi Polskiej Organizacja Wojskowej, sfałszował datę urodzenia – udając, że ma już osiemnaście lat. Szybko awansował, w wieku kilkunastu lat został komendantem Okręgu POW w Żytomierzu. Następnie został skierowany do pracy w Oddziale II Sztabu Generalnego – czyli polskim wywiadzie wojskowym.

W 1922 r. został odkomenderowany do służby w innych jednostkach i sukcesywnie awansował: przeszedł przez Sztab Generalny, 5. Pułk Piechoty Legionów, 10. Pułk Saperów, 3. Pułk Saperów, 3. batalion saperów, Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie, sztab Generała do Prac przy Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych.

We wrześniu 1939 r. w stopniu majora dowodził 60. batalionem saperów Armii „Modlin”, stacjonującej na północny wschód od Warszawy. Jeszcze na początku września przeniesiono go do sztabu tejże armii na szefa Wydziału Organizacyjnego Dowództwa Saperów.