Jubileusz stulecia piłki nożnej w Tyczynie. Uroczystość podzielona na dwa terminy

Archiwalne zdjęcia z meczu tyczyńskich piłkarzy z Resovią dowodzą, że w miasteczku nad Strugiem w piłkę nożną grano już w latach 20-stych.

Pierwszy oficjalny klub piłkarski powstał jednak dopiero po II wojnie światowej, jesienią 1949 roku. Wówczas powołano do życia LZS Tyczyn. W 1973 roku powstał LZS Strug Tyczyn, a obecny klub MKS Strug (powstał w 2007 roku) kontynuuje piłkarskie tradycje w Tyczynie.

Największe sukcesy tyczyńskiej piłki, to lata 1996-2005 kiedy Strug grał w 4 lidze podkarpackiej. Klub otarł się nawet o 3 ligę. Przegrał jednak baraż z Sandecją Nowy Sącz. Ma też na koncie występ w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.

W 2006 roku Strug spadł do klasy O, a następnie do klasy A. Teraz jednak obecni piłkarze próbują nawiązać do przełomu lat 90-tych i 2000. Strug po rundzie jesiennej jest liderem klasy O i głównym faworytem do awansu do 4 ligi.