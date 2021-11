Jutro rusza Liga Mistrzyń. Lokomotiw (ze Smarzek) faworytem grupy A. Na co stać Developres?

Faworyt zdaje się być tylko jeden, to Lokomotiw Kaliningrad. Klub powstał w 2018 roku i z przytupem wszedł w zawodową siatkówkę. W pierwszych dwóch sezonach był wicemistrzem, ale ostatnio już nie dał szans konkurencji. Może być też podrażniony niepowodzeniami w poprzednich edycjach LM, w których udział kończył na fazie grupowej. Ten sezon „Lokomotywy” zaczęły od 7 zwycięstw w lidze. Największą gwiazdą drużyny jest Irina Woronkowa, córka pierwszego trenera Andrieja Woronkowa, byłego reprezentanta i trenera Sbornej. To mierząca 192 cm wzrostu przyjmująca. Ma na koncie blisko sto występów w kadrze i - co najważniejsze - w 2014 roku w barwach Dynama Kazań sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzyń i Klubowych Mistrzostwach Świata.