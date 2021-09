Już 65 mln złotych wypłacono na Podkarpaciu na wyprawki szkolne. Ile trzeba czekać na 300 plus? Nabór potrwa do końca listopada Marcin Piecyk

Nabór wniosków do programu "Dobry start" wciąż trwa. Każdy rodzic dziecka od 7 do 20 roku życia może otrzymać 300 złotych na wyprawkę szkolną. Do połowy września Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił na Podkarpaciu już ok. 65 mln złotych osobom w ramach "300 plus". Należy pamiętać, że osoby, które złożą wniosek teraz, mogą poczekać na pieniądze nawet do dwóch miesięcy.