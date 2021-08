Już ponad 3 mln Polaków ma Unijny Certyfikat COVID w smartfonie w aplikacji mObywatel. To bardzo wygodne rozwiązanie Norbert Ziętal

Wystarczy odblokować smartfon, wejść do publicznej aplikacji mObywatel i pokazać nasz Unijny Certyfikat COVID, popularnie zwany również paszportem, i się wylegitymować np. na granicy. Już ponad 3 mln Polaków ma elektroniczny certyfikat w telefonie, a może a może go posiadać każdy z 17,6 mln do tej pory zaszczepionych.