Kadrowe roszady w SPR Stali Mielec. Wymiana bramkarzy

W sprawach kadrowych najważniejsze decyzje zapadły już kilka tygodni temu. Drużyny nie poprowadzi trener Dawid Nilsson. Jego miejsce zajmie były zawodnik i kapitan mieleckiej „siódemki” Rafał Gliński.

Klub ogłosił też, że drużynę opuści bramkarz Tomasz Wiśniewski, który przenosi się do Sandry SPA Pogoń Szczecin i Łukasz Janyst. Ten ostatni grał w Stali od 2007 roku! Wtedy to trafił do Stali z Vive Kielce. Z Mielcem spadał z ekstraklasy i awansował z nią, miał okazję zagrać w meczu gwiazd i reprezentacji. Choć miał ważny kontrakt na sezon 2021/22 poprosił o skrócenie go, gdyż zamierza zawiesić buty na kołku.