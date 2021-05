Kafar American z 1942 r. to jedyny taki dźwig kolejowy w Europie. Stoi w Dębicy, wkrótce trafi do Muzeum Parowozowni w Jarocinie [ZDJĘCIA]

Dźwig kolejowy „Kafar American”, nr Kolejowy 593956 XUa, w 2004 r. trafił do Polski po II wojnie światowej, w ramach programu pomocy UNRRA, czyli Administracji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy. Przez kilkadziesiąt lat służył polskim kolejom, aż do 2004 r. gdy zakończył swoją pracę w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. Został przetransportowany do Dębicy, gdzie stoi odstawiony do dzisiaj.