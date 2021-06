Kamil Glik przed meczem z Hiszpanią na Euro 2020: Chcemy zdobyć chociaż jeden punkt i zagrać mecz o wszystko ze Szwecją

– Cały wieczór i sobotę musimy poświęcić na to, żeby każdy musiał ułożyć sobie w głowie i zobaczył, jak chcemy grać. Porażka eliminuje nas z turnieju, wiemy, czujemy to. Mam nadzieję, że czeka nas wielkie święto futbolu, czego wszyscy sobie życzymy – przyznał doświadczony obrońca.

W reprezentacji Hiszpanii jest na tyle dużo nazwisk, że nie ma się co skupiać tylko na Moracie. To ich główne żądło, świetny napastnik. Szwedzi mieli sporo szczęścia, które mam nadzieję, będzie też przy nas.

– Kilka tygodni już razem jesteśmy i trener dał nam możliwość wyjścia, żeby obejrzeć wspólnie mecz i zjeść kolację. Mogliśmy porozmawiać, przygotować się do tego co nas czeka jutro – dodawał Kamil Glik.

- Zgodzę się, że w ostatnim czasie jest to problem, jeśli chodzi o naszą drużynę. Rozmawialiśmy o tym po meczu z Islandią, ale nie do końca zadbaliśmy przy grze ze Słowacją. Przez ostatnie trzy dni nie przykładaliśmy większej wagi do tej sprawy, poza analizą, ale na boisku nie trenowaliśmy więcej stałych fragmentów – przyznał Kamil Glik.

- Szczerze przyznam, że miałem obawy o swoje przygotowanie fizyczne po zgrupowaniu, czy po meczu z Islandią. Ze Słowacją czułem się jednak dobrze, dwa dni po meczu też było bez większych problemów. Czuję się odpowiednio przygotowany do meczu. Nie słyszałem też, żeby ktoś inny narzekał. Większych urazów nie mamy, z tego co słyszałem to wszystko jest okej. Poza przygotowaniem fizycznym to mentalne jest tak samo, lub nawet bardziej ważne – opowiadał dalej Glik, po czym natychmiast dostał pytanie o sferę psychologiczną.