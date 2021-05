Kandydat na prezydenta Rzeszowa Grzegorz Braun: „Nie oddamy ani piędzi ziemi więcej z zieleni miejskiej”

- Dwa drapacze chmur, budowane na terenach zalewowych – odniósł się do budowanych na Olszynkach „Tadzia” i „Kondzia”. – To będzie w swoim czasie pomnik braku roztropności dotychczasowej władzy.

Aluzja do jednego z kontrkandydatów w wyborach, i popierającego go byłego prezydenta miasta, była oczywista. A dla deweloperów „ani piędzi więcej” w trybie innym niż decyzja polityczna, podejmowanej publicznie, a nie za plecami mieszkańców – zaznaczył jednocześnie.

- Niby tylko dekoracja, parę puszek farby, a wiemy, że wróg już nie u bram, ale potrafi paradować ulicami naszego miasta – postraszył.

Po czym przyszła kolej na „Manhatan rzeszowski”, czyli okrąglak przy ul. Kopisto i niemal doklejone do niego kilkupiętrowe budynki.

- Jednak sprawa najważniejsza, to bulwary nadwisłockie - zostawił na koniec. – Miejsce wymarzone do rekreacji, jeszcze kiedyś można było spacerować wzdłuż brzegu od Boguchwały do Trzebowniska, dziś to miejsce jest zniszczone.

Zwrócił uwagę na to, że wysoka zabudowa wzdłuż rzeki spowodowała, że miasto straciło „naturalną instalację klimatyzacyjną”, jaką był Wisłok. I zaburzyło stabilność mikroklimatyczną centrum miasta.

Towarzyszący posłowi były wiceprezydent miasta Wiesław Walat przypomniał, że oba brzegi rzeki zostały w znacznym stopniu wybetonowane, że poziom wody znacznie się obniżył, jego podniesienie bardzo korzystnie wpłynęłoby na poprawę mikroklimatu najbliższej okolicy. A poza tym można by tym szlakiem puścić tramwaje wodne, jako część miejskiej komunikacji.