Kandydat na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł: będą plaże, ścieżki rowerowe, wodny park rozrywki, PCLA i aquapark

- Rozbudujemy także ścieżki rowerowe w mieście, tak aby z każdego miejsca w Rzeszowie dało się dojechać rowerem tu, na plaże. Tak jak w powiedzeniu „wszystkie drogi prowadza do Rzymu”, tak w Rzeszowie wszystkie ścieżki rowerowe będą prowadzić na plaże – mówił.

- Naprawdę to się da zrobić. A te szuwary wykoszę – zapowiedział Marcin Warchoł i na te słowa stojąca na plaży ciężarówka zaczęła wysypywać czysty piasek. – Proszę bardzo, dzieci zaraz wypróbują czy ten piasek jest dobry do zabawy i da się z niego budować zamki – dodał.

Kandydatowi na prezydenta towarzyszyła żona i dzieci, a on sam zaraz przeszedł do zasadniczego tematu, zapowiadając rozbudowę plaży przy rzeszowskiej Żwirowni.

Podkreślał również o tym jak ważny jest sport i rekreacja dla mieszkańców Rzeszowa. Nasze miasto potrzebuje miejsc do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin. Dlatego on jeszcze przed kampanią prezydencką wspólnie z wiceprezydentami Rzeszowa Markiem Ustrobińskim i Stanisławem Sieńko wydeptywali ścieżki do wicepremiera Piotra Glińskiego o pieniądze na budowę planowane już wcześniej Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki.

Przypomiał też, że w ramach sportowo-rekracyjnego planu dla Rzeszowa oprócz Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, ścieżek rowerowych i plaż za jego prezydentury powstaną także m.in. wodny park rozrywki oraz aquapark.