Kandydujący na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł przedstawił plan dla osiedla Bzianka

Wśród nich znalazły się: budowa domu kultury, rozbudowa ul. Kalinowej, budowa łącznika ul. Świętej Rodziny do ul. Dębickiej, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz lekki wóz strażacki dla OSP Bzianka.

- Problemem Bzianki jest to, że większość terenów należy do osób prywatnych. Zobowiązuję się do tego, żeby zrealizować wieloletni plan finansowy – mówił podczas konferencji - Chcę zainwestować w Bziankę 19 milionów złotych. Te środki mogą być przeznaczone na wykup tych prywatnych nieruchomości i nowe inwestycje, takie jak np. dom kultury w okolicach ul. św. Rodziny – mówił wiceminister sprawiedliwości w resorcie Zbigniewa Ziobry.

Marcin Warchoł stwierdził, że włączone w 2017 roku do Rzeszowa osiedle Bzianka, jest najlepszym przykładem tego, by w dalszym ciągu poszerzać granice miasta.