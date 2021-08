Kąpieliska w woj. podkarpackim otwarte 12.08.2021. Wiesz, gdzie jechać? Newsroom 360

Warto znać istotne informacje o kąpieliskach w okolicy. Sprawdź, czy możesz już pływać w swoim ulubionym kąpielisku. istockphoto.com/Piotr Chalimoniuk

Sprawdź, które kąpieliska w województwie podkarpackim są otwarte 12.08.2021. Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Czy wiesz, kiedy jest sezon kąpielowy 2021 w województwie podkarpackim na Twoim ulubionym kąpielisku? W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.