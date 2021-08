Kąpieliska w woj. podkarpackim otwarte dziś (29.08.2021). Lista

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Przydatne informacje o kąpielisku:

Sezon kąpielowy: 5/06/2021 - 5/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2021 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała



Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml.

Klasyfikacja: 2020 - Nieklasyfikowane

Data badania: 20.08.2021

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rzeszów, Kwiatkowskiego

Rzeszów

podkarpackie

Długość lini brzegowej: 300m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.