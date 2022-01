Kara Bajema z Developresu Rzeszów: Jeśli będziemy zdrowe, to będzie dobrze

Rok 2021 zakończyłyście serią wygranych. Macie pierwsze miejsce w tabeli. Czego chcieć więcej?

Było to męczące, pół roku, zagrałyśmy wiele tie-breaków, ale z nadzieją podchodzę do drugiej części sezonu. Myślę, że możemy zdobyć jeszcze więcej punktów, ale i tak jestem dumna z nas i z tego, co się nam udało ugrać. Cały rok był dla mnie dość trudny z różnych względów. Zmieniałam kraje, musiałam cały czas uczyć się nowych miejsc, zaadoptować się w nich. Bywało ciężko, ale na szczęście trafiłam na bardzo gościnny zespół, więc jest dobrze. Spodobało mi się w Rzeszowie. Znalazłam tu wiele fajnych miejsc, dużo kawiarni, wielu ludzi. To rzeczy, które są dla mnie ważne. No i mój zespół, jest słodki.

Widziałem, że święta spędziłaś w Paryżu. Jak tam było?

Tak. Pojechałam ze znajomymi do Paryża i było wspaniale. Była tam moja siostra, z czego się bardzo cieszę. Pozwiedzaliśmy trochę fajnych zabytków, ale przede wszystkim świetni się bawiliśmy.