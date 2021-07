Karetki pogotowia w Rzeszowie nie wyjeżdżają do zdarzeń? -To kłamstwo - mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

W czwartek Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie poinformował o proteście. Pracownicy przekazali, że od tego dnia karetki pogotowia nie będą wyjeżdżać do zdarzeń, a zmieni się to dopiero "kiedy rząd potraktuje ich poważnie".

"W dniu wczorajszym (jeździło - przyp. red.) 3 z 12 ambulansów. Liczba osób na zwolnieniach chorobowych to ok. 20 i cały czas ta liczba rośnie. Ratownicy Medyczni mają już dość, są zmęczeni, chorzy i dbają o swoje zdrowie - nie brakło ich w czasie wzrostu zachorowań koronawirusem i teraz to "czują w kościach" - czytamy na Facebooku.

Karetki mają nie wyjeżdżać w ramach protestu. "Normalnie funkcjonujemy", słyszymy na pogotowiu