Karnawał w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Komedie i koncert piosenki aktorskiej

Uwielbiane przez publiczność komedie w reżyserii Marcina Sławińskiego – „Szalone nożyczki”, „Kolacja dla głupca” oraz najnowszy spektakl, który już zyskał grono wielbicieli – „Okno na parlament (Out of order)” Raya Cooneya to gwarancja humoru i świetnej zabawy! Wraz z koncertem i spektaklem gościnnym to 5 wydarzeń podczas 1 weekendu!

„Bez widzów i inteligencji nie ma farsy!” (Ray Cooney)

„Ach! Zobaczyć to jeszcze raz! Brawo, brawo!’, „O tym spektaklu powiedzieć, że: -wspaniały, -komiczny, -kosmiczny, -błyskotliwy, -z porywającą grą aktorską, to - jak nic nie powiedzieć, to trzeba zobaczyć na żywo”. To jedne z licznych komentarzy jakie pojawiały się w mediach społecznościowych tuż po pokazach przedpremierowych oraz po premierze najnowszej produkcji Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – „Okna na parlament (Out of order)” angielskiego dramaturga Raya Cooneya, nazywanego królem teatralnej farsy. Szalone tempo, barwne postaci i zaskakujące zwroty akcji gwarantują spełnienie oczekiwań wszystkich fanów tego gatunku! „Szalonych nożyczek”, które nieprzerwanie, od ponad 10 lat zagraliśmy już blisko 300 razy, nie trzeba Państwu przedstawiać. Znamy Widzów, którzy wciągnięci w kryminalną zagadkę spektakl widzieli wielokrotnie! Dopełnieniem komediowego weekendu będzie jedna z najbardziej popularnych komedii światowego teatru, wyśmienita „Kolacja dla głupca” Francisa Vebera, także w reżyserii Marcina Sławińskiego. Seria prześmiesznych sytuacji wraz ze znakomitą obsadą aktorską gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie.