Karnety na mecze żużlowców 7R Stolaro Stali Rzeszów już w sprzedaży. Normalny kosztuje 130 złotych

Przedłużanie prac na stadionie grozi wykluczeniem Rzeszowa z rozgrywek i karami finansowymi - uważa szef rzeszowskiego żużla

Aktualna sytuacja epidemiczna wskazuje, że rozgrywki ruszą bez udziału publiczności, z możliwością oglądania meczów rozgrywanych w sobotę i niedzielę za pośrednictwem TV Motowizja. Rozgrywanie meczów bez udziału publiczności, na co się zanosi, będzie dla mnie i całego środowiska porażką i to na wielu płaszczyznach - pisze w liście "Jedna Drużyna, Jedno Marzenie" do kibiców Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego jego prezes Zbigniew Prawelski, przedstawiając aktualną sytuację i nie ukrywając poważnych zagrożeń.