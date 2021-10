Karol Knap, pomocnik kadry U20, która zagra w Rzeszowie z Niemcami: Cieszę się każdą minutą spędzoną na boisku Waldemar Mazgaj

Karol Knap (z piłką) podczas jednego z meczów w barwach Cracovii. fot. Andrzej Banaś

- Niemcy są dobrym zespołem, grają agresywnie, wysokim pressingiem. Próbują tez długo utrzymywać się przy piłce, ale my chcemy zrobić to samo, więc kibice mogą liczyć na ciekawy mecz - mówi Karol Knap, środkowy pomocnik Cracovii i reprezentacji Polski do lat 20, która zagra w czwartek (godz. 18, transmisja TVP Sport) w Rzeszowie w turnieju Ośmiu Narodów z Niemcami. 20-latek jest wychowankiem Beniaminka Krosno. Niespełna dwa lata temu opuścił 4-ligowe Karpaty i przez Puszczę Niepołomice trafił do Cracovii.