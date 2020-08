Karpaty Krosno pokonały Koronę Kielce. To pierwsze punkty drużyn z Podkarpacia w CLJ w tym sezonie

Korona Kielce - Karpaty Krosno 1:3 (0:1)

Bramki: Grabarczyk 67 - Pędrak 42, Białogłowicz 83, Sobieniak 90-samobój.

Karpaty: Cecuła – Zarzyka, Białogłowicz, Jesionka (73 Mucha), Telega l, Smoleń l, Kozłowski (71 Płocica l), Pędrak (76 Korzeniowski), Słowik, Bolanowski (90 Sokołowski), Głód. Trener Piotr Hajduk.

Karpaty zawsze miały dobry sposób na Koronę i to się potwierdziło, choć długo losy meczu nie były rozstrzygnięte. Dopiero w końcówce ekipa z Podkarpacia postawiła kropkę nad i.

Wisła Kraków - Stal Mielec 5:0

Stal: Piechota – Cyganowski, Osuch, Czajkowski (75 Patla), Lewandowski (15 Kania), Ciździel, Wójcik, Skupińki (55 Jaskot), Ryba (70 Dominiak), Misiak, Szczurek. Trenerzy Sebastian Ryguła i Jacek Cyganowski.

Wynik meczu może świadczyć, że Stal dostała srogą lekcję od „Białej Gwiazdy”. To jednak nie do końca tak było. - Przegraliśmy trochę na własne życzenie. Indywidualne błędy spowodowały, że nim się otrząsnęliśmy, było 0:3. Nie było tak, że nie mogliśmy strzelić gola. Były okazje, ale zabrakło szczęścia i precyzji w decydujących momentach. Niestety kolejne bramki dla przeciwników nie działały najlepiej na motywację naszych chłopaków. Teraz jedziemy do Białej Podlaskiej i końcu trzeba przełamać tę niemoc.