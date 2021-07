Karpaty Krosno przedstawiły cztery nowe siatkarek. Oto przyjmujące i rozgrywające

Rozegranie w Karpatach w sezonie 2021-22 zabezpieczą Amelia Bogdanowicz i Karolina Legień.

Pierwsza występowała w ekipie z Krosna już w poprzednim sezonie i była nr 1 w większości spotkań, co chodzi o wyjściowy skład trenera Dominika Stanisławczyka.

Jej zmienniczką będzie Karolina Legień. Uchodzi ona za jeden z największych talentów na tej pozycji w Polsce. Pochodząca z Sosnowca zawodniczka siatkarskie nauki pobierała do ubiegłego sezonu w drużynie Pałacu Bydgoszcz. Karolina to rocznik 2002, ma 180 cm wzrostu i złoty medal zdobyty w mistrzostwach Polski kadetek. Regularnie występowała w drużynie Pałacu najpierw w zespole kadetek, a później juniorek. Powoływana była do kadry Polski kadetek i juniorek gdzie o pozycję pierwszej rozgrywającej walczyła z obecną reprezentantką Martyną Łazowską. Wierzymy, że jej duży