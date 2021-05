Karpaty Krosno w ciągu kilku minut po przerwie odwróciły losy meczu z Piastem Tuczempy [ZDJĘCIA]

Po półgodzinnej nikłej aktywności ofensywnej gości, indywidualnych rozwiązań mobilizujących kolegów do ataków spróbował Jakub Kloc. Postanowił mianowicie w pojedynkę ruszyć do przodu, przełamać niemoc i zagrozić w końcu krośnieńskiej bramce. Roli podjął się odpowiedzialnej oraz trudnej jednocześnie, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana albo do odważnych świat należy.

I odwaga popłaciła w tym przypadku, ponieważ Kloc ograł na lewej stronie trzech rywali, wszedł w pole karne, znakomicie odegrał do tyłu na 16 metr, a tam czekał Karol Wota, który płaskim, precyzyjnym strzałem posłał piłkę do siatki. Szampana wszakże inicjator bramkowej akcji pewnie nie wypił, ponieważ druga połowa należała już do gospodarzy i wypracowanej przewagi drużyna Kloca nie utrzymała.

A do bohaterów drugiej odsłony należy zaliczyć dwóch piłkarzy: Karola Wajsa, wchodzącego zaraz po przerwie za Szymona Dziadosza i Edgara Moraisa, wreszcie wykorzystującego swoje techniczno-szybkościowe umiejętności piłkarskie. Efekty przyszły szybko, choć zaznaczmy, że szczęście również sprzyjało miejscowym. Oto bowiem po wrzutce na pole karne Dawida Króla tak niefortunnie interweniował Kamil Stopyra, że głową umieścił piłkę we własnej bramce.