Katarzyna Zdziebło, zawodniczka LKS Stal Mielec: Trzeba walczyć o swoje marzenia [WYWIAD]

Czy na trasie myślałaś o tym, do jakiego miejsca uda się dobić czy po prostu robiłaś swoje?

Powiem szczerze, że praktycznie przez cały dystans nie wiedziałam, która idę. Nie zastanawiałam się jednak nad tym, kontrolowałam tempo co kilometr. Widziałam, że takim samym nakładem sił przyspieszam, więc nie jest źle. Zdawałam sobie sprawę, że połykam rywalki z każdym kilometrem. Później trochę z Greczynką zaczęłyśmy współpracować - ona szła z przodu, ja ją trzymałam, a później się wymieniałyśmy. Finalnie ona okazała się trochę lepsza, bo była 8., ale myślę, że ta rywalizacja dużo nam dała.

Tak wyobrażałaś sobie igrzyska?

Troszeczkę jednak inaczej sobie to wyobrażałam. Zawsze myślałam o tym, jak to jest w tej wiosce olimpijskiej. Tymczasem trafiliśmy do jednego hotelu, w pokojach było troszeczkę ciasno - mieliśmy takie „dwójki” i ja nawet wynosiłam meble, żeby mieć gdzie położyć walizki (śmiech). Jestem osobą dość ruchliwą, lubię spacerować i dla mnie takie ograniczenie to było trochę niekomfortowe. Nie będę jednak narzekać, bo sama ta atmosfera, start to zawsze było moje marzenie.