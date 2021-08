Keeza sponsorem klas OAB - kluby dostaną w sumie ponad ćwierć miliona złotych. Kadra U20 zagra na Podkarpaciu 7 października z Niemcami

Po pandemicznej przerwie do rywalizacji w zmaganiach Elite League wracają młodzi piłkarze do lat 20. Spotkanie z Niemcami zostanie rozegrane na Podkarpaciu. Polski Związek Piłki Nożnej powierzył Podkarpackiemu ZPN organizację meczu reprezentacji narodowej do lat 20.

Wymogi organizacyjne meczu takiej rangi spełniają na Podkarpaciu trzy obiekty - Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, Stadion MOSiR w Mielcu oraz Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie.

- Trwają rozmowy co do dokładniej lokalizacji meczu, którą należy potwierdzić w PZPN do końca sierpnia, więc decyzja zapadnie lada dzień - mówi prezes Podk. ZPN Mieczysław Golba, który niedawno został wybrany na wiceprezesa ds. zagranicznych PZPN.

W kadrze U20, która nie tak dawno rywalizowała w Rzeszowie ze Szwajcarią i Portugalią, gra m.in. Barłomiej Eizenhart z Apklan Resovii oraz wychowankowie naszych klubów - Karol Knap i Kacper Bieszczad.