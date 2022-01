Kevin Woelbert, żużlowiec Texom Stali Rzeszów: Będzie ciężko, ale ...

Woelbert nie ukrywa, że czeka go teraz bardzo trudne zadanie, bo start sezonu coraz bliżej.

- To naprawdę strasznie trudne, by odbudować całe żużlowe zaplecze w dwa miesiące - mówi. - Wszyscy żużlowcy kupują części żużlowe rozkładając to w czasie. Ja nie potrzebuję tylko ramy czy jakichś nowych kabli - muszę kupić właściwie wszystko; od gogli przez ramy po narzędzia. W pożarze straciłem właściwie wszystko: cały sprzęt, wszystkie narzędzia, zapasowe części, silniki, sprzęt do fitnessu - ogień właściwie nie dał szans, by cokolwiek się ostało - dodaje.

Jeszcze całkiem niedawno Niemiec był właściwie spokojny o to, że do sezonu ma już wszystko przygotowane.