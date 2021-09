Kiedy powstanie most łączący Rzeszów z Boguchwałą? [ZDJĘCIA] Grzegorz Anton

Od kilku lat mówi się o budowie nowoczesnego mostu, który połączyłby Rzeszów i Boguchwałę. Most ma odciążyć zakorkowane południe Rzeszowa oraz gminę Boguchwała. Jego budowa miała się rozpocząć w 2021 roku, ale do niej nie doszło. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego ta ważna dla tysięcy kierowców inwestycja nie doszła do skutku i czy zostanie w końcu zrealizowana.