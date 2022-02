Kiedy startują zapisy dzieci do szkół podstawowych i do przedszkoli? Wiemy jak jest w Rzeszowie i Krośnie

Rzeszów podał właśnie harmonogram naboru.

I tak, jeśli chodzi o przedszkola, 1 marca o godz. 9 rodzice będą mogli rozpocząć składanie wniosków o przyjęcie. Ta część rekrutacji potrwa do 15 marca (godz. 15).

Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji w rzeszowskim Urzędzie Miasta mówi, że zasady pozostają bez zmian. Wkrótce cały informator wraz z wykazem placówek i najważniejszymi informacjami o nich zawiśnie na stronie elektronicznego naboru (https://portal.resman.pl). Przypomina, że rodzic zapisujący pociechę po raz pierwszy może wybrać trzy interesujące go przedszkola, szeregując je od tych najbardziej do najmniej preferowanych. O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów. Co jest brane pod uwagę? Na stronie naborowej będzie dokładny wykaz, ale to m.in. samotne wychowywanie dzieci, zamieszkanie i płacenia podatków w Rzeszowie, rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.