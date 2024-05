Kiedyś w pocie czoła przerabiano tu ropę, teraz będzie chillout. Powiat bieszczadzki tworzy w Ustrzykach Dolnych strefę rekreacyjną

Na działce przekazanej przez Orlen powiat bieszczadzki zamierza stworzyć przestrzeń rekreacyjną.

– Można powiedzieć, że jest to nietknięty przedwojenny teren. Nic na nim nie będziemy budować, gdyż podlega on konserwatorowi zabytków, ale teren ten zostanie przeobrażony w strefę wypoczynkową – dodaje Marek Andruch.

Powstaną tu ścieżki spacerowe i fontanna multimedialna.

– Jeszcze zastanawiamy się, jak wykorzystać silosy, które znajdują się na tym terenie, tak by było to zgodne z wytycznymi konserwatora, ale by służyło również naszemu celowi – dodaje nasz rozmówca.