Kierowca pił piwo w trakcie jazdy. Został zatrzymany na autostradzie A4 koło Jarosławia

Policjanci pojechali w kierunku Cieszacina Wielkiego, gdzie w rejonie 629 kilometra autostrady zauważyli samochód opisany przez kierowcę. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. Od mężczyzny czuć było alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że 30-letni obywatel Ukrainy ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w środę, przed godz. 18. Informację o kierującym, który w trakcie jazdy samochodem pije piwo, przekazał dyżurnemu jarosławskiej komendy kierowca, który jechał autostradą A4.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Zatrzymano mu uprawnienia do kierowania pojazdami. 30-latek usłyszał już zarzuty. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów nawet do lat 15, a także wysoka grzywna.