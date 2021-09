Kierowcy blokują skrzyżowania w Rzeszowie. Co na to policja?

Do takiego blokowania nagminnie dochodzi na głównych skrzyżowaniach Rzeszowa m.in. alei Powstańców Warszawy i Hetmańskiej, Powstańców Warszawy z ulicami Podwisłocze i Kwiatkowskiego, ale co ciekawe nawet na skrzyżowaniu ulic Lisa Kuli z Jagiellońską. A jak wiadomo, to skrzyżowanie leży tuż przy budynku komendy miejskiej policji.

- Jak widzimy z żoną blokowanie tego skrzyżowania, to już nawet się nie denerwujemy tylko uśmiechamy – twierdzi Pan Adam. - Bo jak inaczej reagować, kiedy pod nosem policjantów dochodzi do wykroczeń i to praktycznie codziennie?