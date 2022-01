Kierowcy skarżą się, że szlam wydobywany przy odmulaniu Wisłoka w Rzeszowie brudzi samochody

Praca nad odmulaniem zalewu na dobre rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku

Firma Trans pól Lider, który jest głównym wykonawcą wartej 55 mln zł inwestycji, ustawiła na zalewie maszyny z koparką wieloczerpakową i taśmociągiem, który odprowadza pobierany z dna zalewu osad. Ten trafia na ciężarówki, które go wywożą do pobliskich Siedlisk, gdzie prywatni mieszkańcy zgodzili się składować go na swoich działkach.

Problem w tym, że od czasu do czasu część wywożonego szlamu trafia na ulicę, co drażni innych użytkowników drogi szczególnie mieszkańców rzeszowskiego osiedla Budziwój, jak i innych podrzeszowskich miejscowości, którzy dojeżdżają do pracy ul. Kwiatkowskiego.