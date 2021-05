Kierowcy, unikając opłat parkingowych, utrudniają ruch na jezdni i chodniku na osiedlu Śródmieście w Rzeszowie

Samochody dojeżdżają do bloków pod oknami sal lekcyjnych

- Niestety od samego rana kierowcy zastawiają chodniki, zamiast parkować na wyznaczonych miejscach. Wygląda to tak, że przed godziną 7.30 rano, kiedy pracę zaczynają okoliczne urzędy, wszystkie chodniki są blokowane na cały dzień. A miejsca parkingowe pozostają puste. Mogą sobie na nich parkować pozostali mieszkańcy miasta, którzy muszą za to płacić

– relacjonuje nasz czytelnik. I pyta, dlaczego służby porządkowe nie karzą za takie zachowanie?

- To radni i urząd miasta zdecydowali o ponownym wprowadzeniu opłat parkingowych. Dlaczego więc urzędnicy sami nie korzystają z płatnych miejsc, ale parkują samochody w niedozwolony sposób? Ulica Mickiewicza jest przez to tak zastawiona, że trudno tędy przejechać autem, a po chodniku niejednokrotnie ludzie mają problem z minięciem się. Najlepsze jest to, że służby policja i straż miejska doskonale o tym wiedzą, ale nic z tym nie robią. Dlaczego? Czyżby tę grupę kierowców obowiązywały inne przepisy ruchu drogowego? – zastanawia się czytelnik.