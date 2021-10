Kierowcy uważajcie na dzikie zwierzęta. Szczególnie o tej porze roku

Statystyki policyjne pokazują, że to duży problem. W ubiegłym roku doszło do 1812 kolizji z udziałem zwierząt i 14 wypadków, w których rannych zostało 17 osób. W 2021 roku doszło do 1175 kolizji, 10 wypadków. Poszkodowanych zostało 11 osób. Statystyki te obejmują zdarzenia z udziałem wszelkich zwierząt, ale zdecydowana większość to te, w których uczestniczyły zwierzęta dzikie.

Jak twierdzą policjanci, widząc znaki ostrzegające przed występowaniem dzikiej zwierzyny – A-18b, należy zwolnić, obserwować najbliższe otoczenie drogi i w każdej chwili być gotowym do hamowania. Te rady, to banał, ale bardzo często kierowcy o nich zapominają.

Co jednak zrobić, gdy zdarzy nam się potrącić np. przebiegającą przez drogę sarnę?