"Kierownik budowy" Konrad Fijołek przypomina, co wybuduje w Rzeszowie

Fijołka zachwalał przewodniczący Rady Osiedla Andersa.

- Słyszymy w mediach różne obietnice. A od Konrada ja słyszę konkrety. Nawet na tych tablicach podpisany jest jako kierownik budowy Konrad Fijołek- mówił Józef Tadla, przew. Rady Osiedla Gen. Andersa. Na trzymanej przez niego tablicy wypisano m.in. modernizację Parku Sybiraków, który w ostatnim czasie staje się koncertowym centrum Rzeszowa.

Pan Mateusz, chociaż z trudnościami, bo przyszedł o kulach, chętnie opowiadał, jakie zmiany uczyni popierany przez niego kandydat.

- Udało się przyjąć do realizacji 5 wniosków z osiedla Baranówka. Natomiast jeden, najważniejszy, dot. osiedla także Miłocin. Chodzi o projekt obwodnicy północnej. Nie zgadzamy się, aby w naszym sąsiedztwie, w centrum największego osiedla, powstała ruchliwa droga. Oprócz tego kandydat zobowiązał się do modernizacji łącznika Tarnowskiej z ul. Prymasa 100-lecia. Zabiegamy o to od czterech lat - wyliczał pan Mateusz.