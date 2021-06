Klasa A i B Rzeszów: Grunwald Rzeszów i Sokół II Kolbuszowa Dolna z awansem do klasy O Łukasz Pado

Archiwum Krzysztof Kapica

Wygrywając z Rudnianką, Grunwald zapewnił sobie przepustkę do okręgówki. Radość w drużynie z rzeszowskiego osiedla Budziwój była tym większa, że to historyczny, bo pierwszy od założenia klubu awans na ten szczebel rozgrywek. Awans z klasy A zawniły sobie też rezerwy Sokoła Kolbuszowa Dolna. Z klasy B do A wskakują m.in. Dąbrówka Wisłocka i Dulcza Wielka.